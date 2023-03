Comitini, protocollo d’intesa tra il sindaco Nigrelli e l’Aics

Ancora un appuntamento in terra agrigentina, nello splendido scenario dello storico Palazzo Bellacera di Comitini, dove con la sigla di un protocollo d’intesa con il dinamico e intraprendente sindaco Luigi Nigrelli, si comincia un rapporto di collaborazione mirato alla crescita del territorio in tutte le sue sfaccettature con l’Aics, comitato provinciale di Agrigento.

“Con il giovane Sindaco, insieme alla sua vice Teresa De Lisi – si legge in una nota dell’ente nazionale – abbiamo avuto modo di discutere la proposta progettuale presentata e discussa in un clima di cordialità e fattività che ha avuto subito unione d’intenti e inizio lavorativo con l’intera amministrazione. E così l’Aics sarà anche accanto al comune di Comitini per collaborare nell’organizzazione di convegni e seminari; nella promozione di attività artistiche, culturali e ambientali, sportive, sociali, storiche, di diffusione della legalità e sensibilizzazione sociale; nella pubblicizzazione, nelle varie forme, delle attività che si andranno a svolgere e la progettazione, a titolo gratuito per l’Ente, a vari livelli (regionale, nazionale, europeo) e quant’altro potrebbe nascere per esigenze e volontà delle parti. Il tutto sancito proprio nel protocollo d’intesa”.