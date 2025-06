Il sindaco di Comitini incontra il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana

Gaetano Galvagno ha incontrato ieri mattina il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli. “E’ stato un colloquio molto cordiale – dice il sindaco Nigrelli – in preparazione dell’incontro che avremo il prossimo 11 giugno con Papa Leone XIV”. “L’incontro con il Santo Padre – aggiunge Nigrelli – avverrà alla vigilia della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile”.

Al fenomeno recentemente una delle commissioni dell’Ars ha realizzato un dossier, pieno di dati e analisi, dal quale si evince che il lavoro minorile anche in Sicilia è una piaga che non è stata ancora debellata. Una copia sarà consegnata a Papà Leone XIV. “Il presidente Galvagno – conclude Nigrelli – ha elogiato l’iniziativa del Comune di Comitini, ed ha preannunciato una sua visita per conoscere meglio il territorio, il nostro Museo del Tricolore e la preziosa Biblioteca. Lo ringraziamo per l’attenzione che ci ha riservato”. Il sindaco era accompagnato dal funzionario del Comune, Salvatore Parello.