Domani pomeriggio il vescovo di Agrigento mons. Alessandro Damiano sarà a Comitini per celebrare la solennità del Cristo Re, si tratta di una tappa fondamentale perché conclude l’anno liturgico prima dell’inizio dell’Avvento. Per la Diocesi di Agrigento questa festa assume un valore particolare perché segna l’avvio ufficiale del cammino che porterà al Giovaninfesta che il Primo Maggio del 2027 si svolgerà proprio a Comitini.

“Si tratta di un appuntamento che abbiamo desiderato. Domani – dice il sindaco Luigi Nigrelli – daremo il “Benvenuto tra noi” al nostro arcivescovo. La presenza di mons. Damiano – aggiunge il sindaco Nigrelli – è un dono molto prezioso e vogliamo manifestargli gratitudine sincera, stima profonda e affetto grande. La nostra comunità da giorni è in festa per il Suo arrivo, lo ringrazieremo per essere un padre attento, maestro nella fede, una guida credibile per guardare al futuro con coraggio”.

“Gli parleremo di noi – aggiunge il sindaco – delle nostre gioie e delle quotidiane fatiche: le famiglie, i bambini e i giovani, gli anziani, i malati e chi vive situazioni di fragilità e di solitudine. Vogliamo rinnovare il nostro impegno per una comunità ecclesiale unita, sinodale e attenta al servizio e alla carità”. “ Racconteremo al vescovo Damiano – aggiunge il sindaco di Comitini – la nostra storia, le miniere, gli parleremo dei due premi Nobel che il paese ha ospitato, del Tricolore e del suo museo, ma anche della voglia di creare un futuro per le nuove generazioni puntando sulle nostre radici forti e solide”. “Pregheremo e ci impegneremo – dice ancora il sindaco Nigrelli – affinchè questo speciale incontro diventi punto di partenza per nuovi orizzonti nel pellegrinaggio della fede, guidati dalla speranza”.

Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani, “testimoni vivaci di una Umanità sempre in cammino” con il coraggio di diventare futuro”.

L’incontro con mons. Alessandro Damiano si svolgerà domani pomeriggio. Alle 17.30 ci sarà un raduno davanti alla Chiesa dell’Immacolata, poi in processione si raggiungerà la Chiesa Madre dove sarà celebrata una Santa Messa alla presenza del parroco don Angelo Burgio, di don Giorgio Casula responsabile diocesano dell’Ufficio per la Pastorale giovanile, di autorità civili e militari e di tutta la comunità che il prossimo Primo Maggio si appresta a vivere un’esperienza straordinaria nel segno dei giovani, della speranza e del futuro.