Le confezioni, almeno all’esterno, erano neutre e non riportavano alcun marchio ma una volta aperte vi era il famoso logo dell’Apple con un prodotto evidentemente contraffatto. Sono circa 7 mila gli articoli sequestrati dalla Guardia di Finanza di Agrigento in un negozio del centro gestito da commercianti di nazionalità cinese. Il proprietario è finito nei guai. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per truffa e violazioni legate alla commercializzazione di prodotti con etichetta falsa.