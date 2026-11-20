Ad Agrigento, sabato 21 e lunedì 23 novembre, il servizio di isola ecologica mobile sarà temporaneamente sospeso.Il servizio non sarà dunque effettuato nelle postazioni previste al Villaggio Mosè, nella giornata di sabato, e in piazzale Ugo La Malfa, nella giornata di lunedì.

La sospensione si rende necessaria a causa della temporanea chiusura dell’impianto di compostaggio autorizzato al conferimento di sfalci di potatura e ramaglie.

Il servizio riprenderà regolarmente martedì 24 novembre, in via Alessio Di Giovanni, nel quartiere Fontanelle, secondo la consueta programmazione settimanale.