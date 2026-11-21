È già trascorso un mese dalla scomparsa di Franco Castaldo, fondatore di Grandangolo Agrigento, ma il suo ricordo resta vivo in quanti lo hanno conosciuto, stimato e apprezzato. A trenta giorni dalla sua morte, nella chiesa di San Nicola, a Fontanelle, è stata celebrata una messa in suo suffragio, un momento di raccoglimento e preghiera per affidare la sua anima al Signore e ricordare l’uomo e il professionista.

Durante l’omelia, il parroco ha incentrato la propria riflessione su una parola che ha rappresentato anche uno dei tratti distintivi della vita di Franco: la verità. Una verità da cercare, raccontare e difendere, anche quando scomoda. Il ritratto tracciato è stato quello di un uomo libero, che non aveva paura di denunciare ciò che riteneva ingiusto, capace di andare oltre le apparenze e di distinguere ciò che è autentico da ciò che è falso.Un richiamo strettamente legato alla sua professione di giornalista. “Fare giornalismo, ha sottolineato il prete Don Ashok , non significa soltanto raccontare fatti, ma assumersi una responsabilità nei confronti delle persone e della società. Significa cercare la verità anche quando costa fatica, senza manipolare la realtà e senza sacrificare l’onestà per convenienza. Franco Castaldo, ha cercato di raccontare la realtà senza tradirla e senza manipolarla. La sua eredità, è stato evidenziato, non è soltanto negli articoli pubblicati e nelle notizie raccontate, ma soprattutto nel modo in cui ha interpretato il proprio lavoro e il rapporto con la vita”.

Nel corso dell’omelia è emersa anche la dimensione più personale e familiare di Franco: il marito, il padre, l’uomo che ha condiviso con i propri cari il cammino quotidiano, gli affetti, le gioie e le difficoltà. “Perché una persona non si racconta soltanto attraverso il ruolo ricoperto nella società, ma anche attraverso l’amore donato e i legami costruiti”, ha continuato Don Ashok. Ma il cuore della celebrazione è stato soprattutto un invito a guardare oltre il dolore. “Non siamo qui soltanto per ricordare. Siamo qui soprattutto per pregare. La fede, infatti, offre una speranza che supera la morte: la vita non si conclude con il cammino terreno, ma trova nella resurrezione di Cristo la promessa di una vita nuova”.

Un passaggio dell’omelia ha racchiuso il significato più profondo della commemorazione: “Una vita può terminare, una voce può tacere, una firma può non comparire più sotto un articolo, ma il bene compiuto, la verità cercata e l’affetto donato non scompaiono. Rimangono nella memoria delle persone e, soprattutto, nel cuore di Dio”.

E in questo primo mese anche i “ragazzi” della redazione di Grandangolo Agrigento hanno trovato nel ricordo di Franco la forza per andare avanti. Il lavoro è proseguito nel suo nome, nel segno di quella passione per il giornalismo e di quella ricerca della verità che hanno caratterizzato il suo percorso. Un impegno quotidiano accompagnato da un motto che continua a essere il faro della redazione, quasi un’eredità lasciata dal direttore: “Andiamo avanti”.