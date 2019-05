A Porto Empedocle l’8ª fiera delle associazioni “Un libro alla volta” (vd)

A Porto Empedocle nella sala conferenze della Torre di Carlo V è iniziata l’8ª fiera delle associazioni “Un libro alla volta”, organizzata dall’Associazione Culturale OltreVigata.

Oggi pomeriggio gli ospiti erano il dott. Giovanni Alongi e il dott.Salvatore Albanese. Il dott. Alongi è un’eccellenza agrigentina e recentemente è stato nominato “Best Ultrasound Assessor” tra 300 specialisti nel mondo in diagnostica vascolare ed esercita la professione di cardiologo presso l’ospedale Piemonte di Messina.Il dott. Alongi ha illustrato ai presenti, mediante diapositive, cause, cure e prevenzioni delle più diffuse malattie cardiovascolari. Il dott. Albanese, da poco tempo responsabile del pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento San Giovanni di Dio, ha relazionato nello specifico l’importanza e la delicatezza del reparto nei confronti del paziente, che spesso lamenta ritardi nel servizio. Entrambi i medici si trovavano d’accordo nell’idea di “riservare”il pronto soccorso esclusivamente ai codici gialli e rossi. Il moderatore dell’evento , il dott. Gerlando Verruso al termine della conferenza ha omaggiato i due ospiti con un annullo filatelico rappresentante lo scrittore Luigi Pirandello. Il presidente di OltreVigata Danilo Verruso invita alla partecipazione degli eventi che si svolgeranno durante il fine settimana e che avranno come tema principale la cultura.

Le interviste





Domani mattina in apertura l’importante dibattito sul tema “Obiettivo Plastic Free: tutti in rete a difesa del mare” con Vittorio Alessandro, già Presidente Parco Nazionale delle Cinque Terre; Davide Guzzi, Capo Servizio Operativo della Guardia Costiera di Porto Empedocle; Claudio Giuseppe Giannone, Comandante dell’Ufficio Circondariale di Sciacca; Giuseppina Marino, biologa dell’Unità Operativa Complessa ST3 – Area Mare della Direzione Generale di ARPA Sicilia; Nino Accetta, Dirigente Nazionale Confcooperative Fedagripesca – Federcoopesca; Giovanni Borsellino, Direttore Flag-Gac <Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata>; Claudia Casa, Dir. Regionale Legambiente Sicilia; Fabio Galluzzo, Pres. Regionale Marevivo e Giuseppe Mazzotta, Presidente WWF Sicilia area mediterranea, moderato dalla giornalista Vanessa Chiapparo.

Momento di grandissimo interesse alle 18,30: Il giornalista di Repubblica Attilio Bolzoni presenterà il suo ultimo libro “Il padrino dell’antimafia. Una cronaca italiana sul potere infetto” intervistato da Onofrio Dispensa già vicedirettore del Giornale Radio e del TG3. Il racconto duro e coraggioso dell’affaire Montante e dell’inquinamento dell’antimafia.

In contemporanea la rassegna di autori della Casa Editrice Medinova coordinata da Antonio Liotta con: Angelo Vita “La didattica del disagio”, Maria Concetta De Marco “Ali blu”, Angelo Sanfilippo “La fisarmonica nuda…” e Margherita Biondo “L’amore imperfetto…”.

Continuano inoltre le mostre:“RIA” Mostra d’ Arte a cura di Giuseppe Lazzara; Generazioni Urbane “Pensa Positivo” Mostra Fotografica a cura di Maurizio Cacioppo.