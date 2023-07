Auto contro muretto: morto 18enne; ferita (non gravemente) coetanea

Un diciottenne Giuseppe Angileri, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Marsala, in via Favara. Angileri si trovava alla guida di una Polo Volkswagen grigia che, per cause da accertare, ha perso autonomamente il controllo, si è ribaltata e si è schiantata contro un muretto. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. A bordo con il giovane una ragazza di 17 anni, miracolosamente illesa, ha riportato ferite lievi ed è stata trasferita al pronto soccorso di Marsala sotto shock. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Marsala per i rilievi del caso, i Carabinieri. il medico legale e il magistrato di turno. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.