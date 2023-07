Auto “trafitta” da guard-rail: morto 46enne

Un alcamese di 46 anni, Cosimo Accardi, noto anche negli ambienti sportivi del ciclismo amatoriale, è morto nella prima serata di oggi in un incidente stradale lungo l’autostrada A/29 fra l’innesto per Trapani e lo svincolo di Gallitello, in direzione Mazara del Vallo. L’uomo ha perduto il controllo finendo violentemente contro il guard-rail. La sua Toyota Corolla di colore nero, dopo l’impatto è rimasta quasi infilzata alla protezione d’acciaio della carreggiata. Il quarantaseienne sarebbe morto proprio per lo scontro con il guard-rail che gli avrebbe procurato danni irreparabili all’addome. L’alcamese viaggiava da solo e nessun’altra autovettura è stata coinvolta nell’incidente. Sul posto anche Vigili del fuoco e la Polstrada.