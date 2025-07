CastrumFavara, pronta per la nuova stagione agli ordini di mister Infantino

Ultimi giorni di vacanza per la CastrumFavara. I giocatori riconfermati ed i nuovi arrivi si daranno appuntamento giorno 24 luglio alle 16.00 allo stadio “Bruccoleri” per iniziare la nuova stagione agli ordini di mister Pietro Infantino.

Dopo i saluti di benvenuto da parte dei vertici della dirigenza gialloblu e del direttore sportivo Totò Catania, inizieranno le visite mediche e posturali che saranno effettuate nella sala medica dello stadio dal medico sociale Dott.Giovanni Taverna, dal preparatore atletico prof. Michele Gallo e con la consulenza del Dott. Valerio Dati posturologo.

Espletate, tutte le visite medica si passerà direttamente al campo. Sul sintetico del “Bruccoleri” l’allenatore Pietro Infantino ed il suo staff composto dal vice Dario Di Dio, da Francesco Fanara, dal preparatore dei portieri Giovanni Costantino e dal preparatore atletico Michele Gallo hanno predisposto doppie sedute giornaliere da lunedì 28 luglio al 13 agosto. La vigilia di ferragosto si lavorerà fino alle 12.00 e poi un breve “rompete le righe” per permettere a tutta la rosa di trascorrere i giorni di Ferragosto in compagnia con le rispettive famiglie. Preparazione che poi riprenderà come da programma “classico” settimanale, fino al primo impegno di Coppa Italia.

Durante la preparazione saranno disputati alcuni allenamenti congiunti con altre squadre per “testare” alcuni importanti parametri atletici e anche tattici ed il livello raggiunto.

“Partiamo con entusiasmo -ci dice Pietro Infantino- con una squadra in gran parte rinnovata ma composta da giocatori che hanno accettato il nostro progetto, che richiede serietà, voglia di spendersi, attaccamento alla maglia, rispetto per la città che ci sostiene. Sarà un campionato molto tosto ed in campo abbiamo bisogno di gente che ha “fame”, come si dice in gergo”.

Ed il direttore sportivo Catania con il direttore generale Cusumano e l’ area tecnica della dirigenza hanno composto un mosaico di giocatori con queste caratteristiche tecniche ed umane. Alla preparazione saranno aggregati anche diversi giovani in prova. La società è ancora vigile sul mercato per la definizione degli ultimi tasselli da incastrare nel nuovo mosaico targato 2025-2026.