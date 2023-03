Casteltermini, giovane sopreso con cocaina e marijuana: arrestato (e poi scarcerato)

Un rumeno di 32 anni residente a Casteltermini è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è incappato in un controllo dei militari dell’Arma ed è stato trovato in possesso di 13 grammi di cocaina. Immediatamente sono scattati ulteriori controlli con perquisizione domiciliare che ha permesso di scoprire altri 13 grammi di droga (marijuana) occultati in casa. Nel corso dell’udienza di convalida il Gip del Tribunale di Agrigento ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.