Cede il manto stradale in una via del centro di Sciacca

Un improvviso cedimento stradale, causato dalla rottura di una tubatura fognaria, si è verificato nel pomeriggio a Sciacca (Agrigento), in via Friscia Maglienti, in pieno centro abitato. Per fortuna sulla strada non stava transitando alcun mezzo. L’arteria è stata chiusa al traffico. “Abbiamo già disposto i lavori urgenti di ripristino della normalità”, ha detto l’assessore alla Protezione civile Gianluca Fisco. Ad effettuarli sarà la società consortile pubblica che gestisce il servizio idrico integrato. Intervento che durerà non meno di due settimane.