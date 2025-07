Rifiuti abbandonati in spiaggia, Mareamico: “puliamo Drasy”

Rifiuti abbandonati in contrada Drasi nei pressi di Punta Bianca. Non solo plastica, carte, bottiglie di vetro, ma anche ombrelli rotti e lasciati li a fare da “decoro” in una delle spiagge più belle della costa agrigentina.

L’associazione Mareamico Agrigento, impegnata nella tutela dell’ambiente e nella sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell’ecologia e del rispetto del territorio, dopo le numerose segnalazioni, ha organizzato una giornata di pulizia della spiaggia che si svolgerà sabato 26 luglio a partire dalle 9.00.

“Continua la nostra missione. Questa è un’oasi di Paradiso e come tale va trattata. Chiediamo più senso civico, ma chiediamo anche all’Amministrazione di monitorarsi per mettere più cestini anche in questa zona”, dichiara l’associazione ambientalista che fa appello a tutti i cittadini a partecipare in gran massa alla giornata ecologica di sabato.