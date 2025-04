Condannato per traffico droga in Romania, arrestato in Sicilia

La Polizia di Catania ha arrestato un 38enne romeno in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’uomo era ricercato per dopo essere stato condannato nel suo Paese d’origine a oltre 11 anni di reclusione rapina, devastazione e traffico di stupefacenti. Per sfuggire alla cattura si era da tempo rifugiato in Sicilia cercando di confondersi tra i numerosi braccianti agricoli che popolano le campagne della provincia di Catania e di Siracusa.

Agenti della Squadra mobile della Questura etnea sono riusciti a localizzare la zona dove gravitava, ubicata proprio a confine tra i due capoluoghi. Grazie a mirati servizi di appostamento il 38enne è stato individuato e bloccato all’interno di un’abitazione di Francofonte, in provincia di Siracusa.

Al termine degli adempimenti di rito è stato condotto in carcere, in attesa della decisione della Corte d’appello di Catania.