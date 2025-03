Controlli nel centro storico, 38enne trovato con una mazza da baseball in auto

La Polizia di Stato ha eseguito un articolato servizio di controllo integrato del territorio nelle strade e nelle piazze del centro storico per prevenire fenomeni di illegalità diffusa e per verificare l’osservanza dell’ordinanza contingibile ed urgente del Prefetto di Catania con la quale ha individuato sei “zone rosse”, a seguito di quanto stabilito, lo scorso gennaio, in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’attività di pattugliamento è stata coordinata dalla Questura di Catania con l’intervento dei poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del Reparto prevenzione crimine.

Durante le fasi dei controlli, sono stati disposti alcuni posti di controlli fissi nella zona di piazza Giovanni XXIII e di piazza Bellini. Il servizio ha permesso di identificare, complessivamente, 90 persone, di cui 11 con precedenti penali, e di controllare 50 veicoli. I poliziotti hanno provveduto a sanzionare alcuni automobilisti indisciplinati per aver violato le norme del vigente Codice della strada. In particolare, alcuni di loro sono stati trovati sprovvisti della necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile e della revisione periodica. In un altro caso, un conducente è stato sanzionato per aver guidato con la patente scaduta.

In via Antonino di Sangiuliano è stato fermato un catanese di 38 anni che è stato trovato con una mazza da baseball di 80 centimetri, nascosta in auto, e, per questo motivo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Infatti, dal momento che la normativa ritiene un’arma impropria l’oggetto portato in un luogo pubblico senza un giustificato motivo, l’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.