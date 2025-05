Droga: sorpreso a posto di controllo con 1 kg cocaina, arrestato

Arrestato dai carabinieri della Stazione di Paceco, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 39enne trapanese sorpreso a bordo di una moto con quasi 1 chilo di cocaina. I militari dell’Arma, nel corso di un posto di controllo nei pressi della via Marconi, hanno fermato l’uomo e, insospettiti dal suo comportamento in quel frangente, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare rinvenendo 900 grammi di cocaina e 50 grammi di crack, nascosti nel vano portaoggetti del mezzo. Il 39enne, a seguito dell’udienza di convalida,è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.