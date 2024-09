Favara, coltellate durante la festa di San Giuseppe: denunciato l’aggressore 

Accoltellamento a Favara, durante il concerto di Fiordaliso che si è tenuto nell’affollata piazza Cavour ed organizzato nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe. L’episodio violento sarebbe avvenuto nei pressi della Chiesa madre, in piazza dei Vespri nei pressi di un rivenditore ambulante di panini e in pochissimi tra i presenti si sono accorti dell’accaduto. Il concerto non è stato interrotto.

Secondo una prima ricostruzione le avances a una donna avrebbero fatto scoppiare un litigio col marito con tanto di inseguimento, calci e pugni contro il molestatore che, dopo avere incassato alcuni colpi, avrebbe estratto un coltello e provato a colpire alla gola il suo rivale, P.P dic46 anni, prendendolo di striscio e ferendolo.

L’accoltellatore, un pregiudicato del luogo, è stato identificato e portato nella Tenenza dei Carabinieri ed interrogato.Per lui è scattata la denuncia, in stato di libertà, per lesioni personali. Le indagini sono in corso per accertare le ragioni e le responsabilità relative all’accaduto.