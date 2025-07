Furto d’acqua ai danni del Consorzio di bonifica 3

Ancora un episodio di furto d’acqua in provincia di Agrigento. Questa volta a denunciare l’episodio, attraverso un suo rappresentante, è il Consorzio di bonifica 3 che ha messo in evidenza come in contrada Santa Margherita di Bivona la condotta idrica è stata manomessa dai ladri che hanno creato una derivazione che ha consentito di dirottare l’acqua altrove.

I carabinieri stanno indagando