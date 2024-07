Incidente sulla A18 Catania-Messina con tre auto coinvolte:  un morto e un ferito

Una persona ha perso la vita Carmelo Iannino, 58 anni di Furci Siculo, ed un’altra è rimasta ferita lungo l’autostrada Catania-Messina sulla carreggiata in direzione Messina, all’interno della galleria Sant’Alessio ad altezza Forza d’Agrò. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre vetture.

L’uomo era alla guida del furgoncino Fiat che utilizzava per consegnare il pane in tutto il comprensorio jonico e intorno alle 10 stava rientrando da Giardini Naxos, quando è avvenuto lo schianto. A provocare l’incidente un’avaria subita da un autocarro in transito, costretto a fermarsi sulla corsia di marcia: poco dopo alle sue spalle sono sopraggiunte due vetture che lo hanno colpito, generando un tamponamento a catena nel quale sono rimasti feriti Iannino, poi deceduto, e un altro automobilista, quest’ultimo in modo meno grave.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale di Giardini Naxos, le ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco di Letojanni.