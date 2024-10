Notte di fuoco a Sciacca, in fiamme cinque auto e due scooter 

Notte di fuoco a Sciacca. Un incendio è divampato nel quartiere di Santa Caterina. Il rogo ha danneggiato ben cinque auto e due scooter oltre il prospetto di una palazzina. Due dei veicoli erano parcheggiati davanti la scuola Scaturro mentre le restanti si trovavano in un vicolo adiacente.

In fiamme, oltre una Fiat 500, una Golf, una Smart e una 600 vecchio tipo, anche due scooter. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire le cause del rogo.