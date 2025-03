Oltre 2 chili di droga e un’arma clandestina in garage, 27enne arrestato

Due chili di droga tenuta in garage, una pistola nascosta in un vaso, una canna di fucile e munizioni di vario calibro sono stati trovati e sequestrati dalla Polizia di Stato nell’ambito di un articolato servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga in città.

I controlli sono stati eseguiti dai poliziotti della Squadra volanti della Questura di Catania, coadiuvati dalla squadra cinofili lungo viale Grimaldi, nel popoloso quartiere di Librino. In particolare, sono stati perlustrati i sotterranei di uno dei palazzi della zona dove i cani poliziotto, “Ares” e “Maui”, hanno immediatamente fiutato la presenza di sostanza stupefacente all’interno di uno dei garage, segnalandola con particolare insistenza al loro conduttore. Scattate le ricerche per risalire al proprietario, i poliziotti hanno constatato nei pressi la presenza di un motociclo appartenente ad un catanese di 27 anni, residente in via Garibaldi. Rintracciato l’uomo, è stato trovato in possesso di due mazzi di chiavi, uno idoneo ad aprire il garage e l’altro appartenente al motociclo di sua proprietà. Una volta aperto il garage, i poliziotti hanno subito individuato, grazie ai cani antidroga, le buste in plastica contenenti ben 2,2 chili di marijuana, nonché 188 grammi di hashish. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono state trovate ben 104 munizioni di vario calibro e la canna di un fucile. L’attenzione dei poliziotti si è concentrata su altri oggetti presenti nel garage e, rovistando in un vaso, è stata trovata una pistola semiautomatica calibro 22 completa di caricatore con cinque cartucce inserite, pronta, quindi, ad essere utilizzata. Il materiale ritrovato è stato recuperato e posto sotto sequestro, mentre il 27enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione illegale di armi e munizionamento.

Informato il Pm di turno, il giovane è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida da parte del Gip.