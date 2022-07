Oltre 40 mezzi coinvolti in maxi-incendio nel catanese (ft)

Si è sviluppato in un terreno vicino alla ditta Bonnici motor, in via Gelatusi a San Gregorio, l’incendio che ha provocato un’alta nube nera che ha creato allarme tra gli automobilisti lungo l’autostrada Catania-Messina e i residenti nella zona.

Secondo le prime informazioni dei Vigili del fuoco, intervenuti con diversi mezzi, le fiamme hanno coinvolto i veicoli parcheggiati nell’area esterna del deposito: otto autoarticolati, dodici tra furgoni e camper e venti auto. Le squadre dei Vigili del fuoco sono riuscite a salvare dalle fiamme i fabbricati.