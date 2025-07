Sambuca di Sicilia, nominato il commissario ad acta: si tratta di Raimondo Liotta

Dopo la sfiducia al sindaco di Sambuca di Sicilia, Giuseppe Cacioppo, nominato il Commissario ad acta che si occuperà delle sorti del comune fino a quando non si andrà al voto. Si tratta di Raimondo Liotta, già Segretario Generale del Comune di Palermo dal 2022 ha svolto diversi ruoli di massima esperienza nella gestione della macchina amministrativa. Prima che nel Capoluogo di Regione, ha svolto il ruolo apicale nelle segreterie comunali di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Termini Imerese, Carini, Favignana e Castellamare del Golfo.

“Siamo certi che opererà nell’interesse esclusivo della comunità sambucese, garantendo l’attività amministrativa con l’atteso equilibrio istituzionale e trasparenza. Saremo presenti, attenti e propositivi. E’ necessario seguire questi mesi di transizione ed è necessario programmare un futuro libero e democratico in cui possa rivedersi l’intera comunità e per la nostra Sambuca” , scrive in un post il consigliere Saro Arbisi primo firmatario della sfiducia al sindaco Cacioppo con il gruppo “Siamo Sambuca” augurando buon lavoro al commissario ad acta.

“Sono passati 21 giorni. Tanti, troppi da quando 8 persone hanno deciso di interrompere un percorso virtuoso. E peggio ancora lasciare la città senza un governo. Tre settimane che Sambuca non ha piú un organo democratico eletto dal popolo. Un commissario nominato a sua “immagine e somiglianza“ capace di rispondere ed obbedire alle desiderata di qualcuno. E capace di favorire un governo alternativo“, si legge in un post di “Sambuca prima di tutto” vicino all’ormai ex sindaco Cacioppo.