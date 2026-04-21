Cronaca

Scivola in una scarpata e si ferisce, uomo recuperato dai Vigili del Fuoco

RAGUSA (ITALPRESS) – Personale operativo del Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa, è intervenuto alle ore 19:20, di ieri sera per recuperare una persona ferita in una scarpata di una zona impervia di contrada Petraro-Cozzo Apollo (nel territorio comunale di Comiso (RG). La squadra, individuato e raggiunto il malcapitato, provvedeva all’immobilizzazione e recupero della […]

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

RAGUSA (ITALPRESS) – Personale operativo del Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa, è intervenuto alle ore 19:20, di ieri sera per recuperare una persona ferita in una scarpata di una zona impervia di contrada Petraro-Cozzo Apollo (nel territorio comunale di Comiso (RG). La squadra, individuato e raggiunto il malcapitato, provvedeva all’immobilizzazione e recupero della persona ferita, consegnata poi al personale sanitario del 118 che provvedeva al trasferimento presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Le operazioni di soccorso, sono terminate intorno alle 23:00.

– Foto VVF –

(ITALPRESS).

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