Ribera, il consiglio approva il bilancio; Ruvolo: “Lasciamo un Ente con i conti in ordine”

Il Consiglio Comunale di Ribera ha approvato lo strumento finanziario a soli trenta giorni dalle consultazioni amministrative, segnando la conclusione formale della consiliatura guidata dal Sindaco Matteo Ruvolo. Un atto che garantisce al Comune la piena operatività e mette la futura amministrazione nelle condizioni di governare senza ritardi tecnici.

L’approvazione del bilancio rappresenta un segnale di forte correttezza amministrativa. Grazie a questo passaggio, l’erogazione dei servizi essenziali non subirà alcuna interruzione nel periodo di transizione tra la vecchia e la nuova giunta. A differenza di quanto accaduto all’inizio del mandato Ruvolo, caratterizzato da un complesso lavoro di riallineamento dei conti, la prossima amministrazione troverà una macchina burocratica già oliata e pronta a tradurre in pratica le proprie linee politiche sin dal primo giorno.

“Esprimo piena soddisfazione per questo risultato — ha dichiarato il Sindaco Matteo Ruvolo —. Abbiamo voluto dare un segnale di estrema responsabilità verso i cittadini. Oggi lasciamo un Comune che può continuare ad operare senza attendere l’insediamento dei nuovi organi. Se all’inizio del mio mandato abbiamo dovuto faticare per rimettere in ordine i conti, oggi consegniamo ai nostri successori una realtà solida e trasparente. Il mio ringraziamento va alla Giunta, agli uffici comunali e al Consiglio per aver condiviso questo percorso di rigore e correttezza.”