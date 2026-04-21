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Ladri svaligiano casa di parrucchiere a Canicattì, rubati 10 mila euro tra soldi e gioielli 

Svaligiata l’abitazione di un parrucchiere a Canicattì, rubati 6 mila euro in contanti e gioielli per un valore di circa 5 mila euro

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Colpo grosso a Canicattì. Ignoti malviventi sono riusciti a svaligiare l’abitazione di un parrucchiere del posto e rubare 6 mila euro in contanti e gioielli per un valore di circa 5 mila euro. Il furto è avvenuto in una traversa a poca distanza da via Vittorio Emanuele.

I ladri, dopo aver forzato una finestra, sono entrati in casa del parrucchiere. Dopo aver rovistato dappertutto hanno trovato quello che cercavano: soldi e preziosi. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa una volta fatto rientro. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei responsabili. 

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