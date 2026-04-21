Lampedusa

Migranti, a Porto Empedocle le 10 salme dell’ultimo naufragio a largo di Lampedusa

Silenzio, lacrime, sgomento davanti alle bare

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Da Lampedusa a Porto Empedocle. Sono 10 le salme dei migranti giunti nella serata di ieri al porto agrigentino a bordo del traghetto Sansovino. Si tratta dei corpi dei migranti morti durante la traversata verso l’ isola delle Pelagie, lo scorso primo aprile, quando la motovedetta della guardia costiera intervenne a 85 miglia da Lampedusa, in area Sar libica.

Una scena che si ripete. Silenzio, lacrime, sgomento davanti alle bare. Al porto, oltre alle istituzioni civili, militari e religiosi che si sono riuniti in preghiera, c’erano anche diversi familiari che sono sopravvissuti alla traversata. I feretri che verranno tumulati nei comuni di Campobello di Licata, Canicattì, Palma di Montechiaro e Grotte. Le rimanenti salme si trovano nel Cimitero di Lampedusa.

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