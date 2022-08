Scontro auto-moto: morta 34enne, tre feriti

Un gravissimo incidente stradale con 4 feriti, uno dei quali molto grave, si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla strada statale 115, in contrada Piana-Scunchipane.

Stando alle notizie fino al momento note, si sarebbero scontrate violentemente un’auto e una moto di grossa cilindrata.

I soccorsi sono stati immediati, per uno dei feriti è stato necessario l’intervento di un elicottero del 118 che è atterrato sulla statale e trasportato il ferito a Palermo.

Il traffico è stato deviato in una delle bretelle laterali.

Aggiornamento

Una donna di 34 anni coinvolta nel drammatico incidente stradale di oggi pomeriggio sulla statale 115, in località Piana Scunchipani, è morta poco dopo essere stata soccorsa.

La vittima viaggiava a bordo della moto di grossa cilindrata che percorreva l’arteria e che per cause in corso di accertamento si è scontrata con un’auto che viaggiava nel senso opposto di marcia.

L’altro passeggero è stato trasferito in elisoccorso in un ospedale di Palermo. Le sue condizioni sarebbero gravi.

La trentaquattrenne è giunta nell’area di emergenza del “Giovanni Paolo II” in condizioni disperate.

I sanitari avevano disposto l’arrivo di un altro elicottero per un secondo trasferimento a Palermo. Ma l’aggravamento delle condizioni ha reso vano ogni tentativo di strapparla alla morte.