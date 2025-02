Sessantenne trovato morto in casa, da chiarire la dinamica dei fatti

Un uomo di 59 anni, G. A. le iniziali) è stato trovato morto a Marsala, nel trapanese, all’interno del suo appartamento in Via Aurelio Saffi, la strada parallela di Via Oberdan, dove abitava Anna Peralta, 80 anni, uccisa la mattina del 19 febbraio dal figlio Girolamo Peraino che al momento si trova in carcere per omicidio preterintenzionale.

Pare che l’uomo sia stato trovato per terra, con addosso soltanto una felpa e diversi ematomi sulle gambe. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso dell’uomo che verrà eseguita domani.

Secondo quanto trapela in queste ore, pare che l’uomo vivesse da solo, che soffrisse di alcune problematiche di natura psicologica/psichiatrica con atti di auto-lesionismo. Saranno gli accertamenti autoptici a stabilire se l’uomo è morto per cause naturali, se ha posto fine alla sua vita autonomamente oppure se ci sono ulteriori elementi da approfondire. La strada in cui abitava l’uomo è una parallela di Via Oberdan, dove abitava Anna Peralta, 80 anni, uccisa la mattina del 19 febbraio dal figlio Girolamo Peraino che al momento si trova in carcere per omicidio preterintenzionale. Non è dato sapere al momento se il 59enne morto in Via Saffi conoscesse l’80enne Anna Peralta, uccisa dal figlio Girolamo Peraino in Via Oberdan, o se eventualmente ci fossero rapporti di conoscenza tra lui e il figlio. Le indagini sono affidate alla Procura della Repubblica di Marsala.

La dinamica dei fatti è ancora tutta da chiarire.