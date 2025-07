Si ribalta trattore, 37enne muore schiacciato dal mezzo

Un 37enne, Biagio Rizzo, è morto schiacciato da un piccolo trattore che guidava per effettuare dei lavori di pulitura di un terreno privato nelle campagne di Patti, nel messinese. L’incidente si è verificato questa mattina in contrada Garbo. Secondo una prima ricostruzione, a causa di un dislivello del terreno, il piccolo trattore si sarebbe ribaltato schiacciando il 37enne.

Sono scattati i soccorsi ma, quando è stato estratto, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti I carabinieri della Compagnia di Patti che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata portata alla camera mortuaria di Messina.