Tragico bagno in mare: annega ragazzo marocchino

Un ragazzo di origine marocchina, 35 anni è annegato nel tratto di mare antistante la cosiddetta ‘area fitness’ a Marina di Ragusa. Sono stati alcuni bagnanti ad accorgersi che qualcosa non andava ma il giovane era già riverso a faccia in giù, in acqua. Sono scattati i soccorsi. Protezione civile, Capitaneria di porto e un privato con una moto d’acqua, hanno portato a riva il giovane. Per circa 50 minuti i soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione mentre stava convergendo sul posto anche il personale sanitario ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo risiedeva a Casapulla nel casertano. Nei giorni scorsi aveva cercato lavoro a Marina di Ragusa forse per la stagione estiva.