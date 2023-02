Arte, la città dei Templi ospiterà la sede siciliana dell’associazione Tota Pulchra

È prevista per lunedì 27 febbraio, alle 18:30, nei locali di StuporArt, in via Cicerone 32, la cerimonia di inaugurazione della sede siciliana dell’Associazione “Tota Pulchra”, presieduta nell’Agrigentino da Alfonso Falzone, fondata e presieduta a livello nazionale da monsignor Jean Marie Gervais, Prefetto Coadiutore Capitolo della Basilica papale di San Pietro in Vaticano, che sarà presente al taglio del nastro.

L’associazione si pone l’obiettivo di dare ospitalità e spazio ai giovani artisti, aiutandoli a esprimere la propria arte e organizzando e promuovendo eventi, quindi mostre, feste, esibizioni, concorsi, anche con la collaborazione di altri enti, organismi e associazioni di carattere nazionale e internazionale che ne condividano gli obiettivi.

La nuova sede di Tota Pulchra, dunque, rappresenta per l’intera Isola un luogo strategico per garantire sostegno e continuità sia alle attività dell’Associazione, sia per dare inizio a nuove e interessanti novità che si realizzeranno sul territorio e non a caso sono stati scelti gli spazi di StuporArt: l’azienda italiana, made in Agrigento e diretta da Antonio Ferraro, opera nel campo del collezionismo di qualità ed eccellenza, valorizzando e diffondendo la cultura editoriale e delle arti da oltre un ventennio.

StuporArt rappresenta un esperto fautore culturale editoriale destinato agli appassionati di oggetti di provenienza prevalentemente collezionistica e possiede un patrimonio culturale e artistico da scoprire, all’interno del quale arte e cultura si fondono in un connubio da vivere ogni giorno anche con la visione di opere di grande valore collezionistico capaci di diventare oggetti d’arte.