“8 Marzo al Museo”, ingresso gratuito per le donne

In occasione delle celebrazioni per la ricorrenza annuale della festa della donna, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento aderisce all’evento “8 marzo al Museo” che prevede l’ingresso gratuito per le donne nei musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali, promuovendo

inoltre un itinerario di visita tematico tra le vetrine del Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo.

Non tutti lo sanno o ci hanno mai fatto caso, ma tanti tra i reperti del Museo Pietro Griffo di Agrigento raccontano delle storie tutte al femminile. Non si tratta soltanto dei preziosi vasi sui quali campeggiano

bellissime figure che immortalano eroine, creature mostruose,guerriere e dee, ma anche di reperti che restituiscono uno spaccato della vita quotidiana di donne vissute anche più di

2500 anni fa: tra monili, epigrafi, “portagioie”, porta profumi e porta trucchi, ex voto di diverse fogge e materiali, pesi da telaio e tanti altri oggetti ancora, i visitatori avranno modo di riflettere

sulla condizione sociale e culturale delle donne ai tempi di Akràgas ed Agrigentum condotti dagli archeologi Coopculture.

Appuntamento presso la biglietteria del Museo Griffo alle ore 17:00