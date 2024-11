“A cuore aperto”, venti anni di volontariato raccontati nel libro del cardiochirurgo Giovanni Ruvolo

Venerdì 15 novembre 2024 alle ore 18 nella Biblioteca Lucchesiana di Agrigento (Via Duomo, 94), sarà presentato il libro A Cuore aperto del cardiochirurgo Giovanni Ruvolo. Nel libro sono raccontati venti anni di volontariato sanitario e sociale tra la Sicilia e la Tanzania e anche la più recente missione “Un cuore per l’Ucraina”.

Il volume è una sorta di album fotografico di ricordi, in cui vengono raccontati i primi passi dell’associazione “A Cuore Aperto” nata nel 2001 a Montevago (Agrigento) e la sua crescita con le diverse attività messe in campo in Sicilia, in Tanzania e a Roma anche in collaborazione con altre associazioni e istituzioni. Prevenzione delle malattie cardiovascolari per i più bisognosi e screening nelle scuole in provincia di Agrigento, assistenza sanitaria e alla formazione in un poliambulatorio che abbiamo contribuito a realizzare ad Ipogolo e in altri villaggi della Tanzania, promozione della salute, iniziative editoriali, tra cui la pubblicazione del mensile Cardionews. Adozioni a distanza in collaborazione con la Comunità Cristiani nel Mondo. Sostegno all’istruzione che ha consentito a oltre duecento giovani tanzaniani di diventare infermieri, operatori sanitari, medici. Questi, in sintesi, i progetti che hanno caratterizzato negli anni le attività dell’associazione. La prefazione è del cardinale monsignor Francesco Montenegro.

Dopo i saluti di don Angelo Chillura, direttore della Biblioteca Lucchesiana, seguiranno gli interventi di don Angelo Burgio, già missionario e parroco in Tanzania e di don Saverio Pititteri cappellano dell’ospedale di Agrigento, assistente spirituale della “Comunità Cristiani nel mondo”. A moderare l’incontro sarà Marilisa Della Monica, giornalista de L’Amico del Popolo. Al dott. Giovanni Ruvolo saranno affidate le conclusioni.