A Fontanelle si presenta il libro “I sepolti vivi. La rivolta della Ciavolotta”

In memoria delle miniere e dei lavoratori della terra sarà presentato questo pomeriggio 5 dicembre alla Biblioteca Comunale di Fontanelle alle ore 18:30 il libro di Giacomo La Russa, dal titolo “I Sepolti Vivi: La Rivolta della Ciavolotta”, che racconta la drammatica storia della Ciavolotta di Favara e la lotta dei suoi lavoratori. L’autore, attraverso la voce del surfaràro Michelangelo Fanello, detto Michilà, narra i cinque mesi di lotta, tra patimenti fisici e psicologici, tensioni interne e pressioni esterne, attenuate solo dalla solidarietà della popolazione che aspetta con ansia il ritorno dei lavoratori e non smette di sperare in una risoluzione della vicenda. Una storia che coinvolge i partiti, i sindacati, il mondo operaio e quello dei padroni. Una realtà che, sia pure in forme differenti, è ancora oggi attuale e merita di essere conosciuta perché il “passato non è mai passato”. Ad organizzare l’evento il Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme.