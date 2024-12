A Palermo apre il Museo delle Illusioni

Il Franchising croato, presente a livello globale in oltre 50 città, come New York, Dubai, Istanbul, Madrid e Toronto, con i suoi oltre 15 milioni di visitatori in tutto il mondo, è diventato la più ampia catena di musei privati al mondo. Il capoluogo siciliano entra così in questa rete globale come sede più grande in Italia, portando la città sulla mappa delle mete turistiche più innovative e allettanti.

Tra le installazioni più interessanti troviamo: Vortex un tunnel ipnotico che farà sembrare che tutto intorno a te giri; Infinity Room, una stanza misteriosa dove il confine tra inizio e fine scompare; RGB Room, un’opera d’arte unica dove ogni colore rivela nuove forme sorprendenti. Inoltre, i veri appassionati di puzzle e rompicapopotranno testare le proprie abilità in una stanza dedicata: la Brain Gym.

Con una superficie di circa 500 metri quadrati e oltre 60 attrazioni disposte su due livelli, questo museo esperienziale si propone di condurre i visitatori in un viaggio affascinante nel mondo delle illusioni ottiche, della percezione visiva e delle sfide mentali.

Il Museo delle Illusioni è un luogo magico, pensato anche per scuole, eventi privati o aziendali, presentazioni di libri, educational talks e altro ancora, attirando pubblico di tutte le età e da ogni parte del mondo.

Arricchimento dell’offerta turistica locale, impatto sociale positivo, rivitalizzazione del centro storico, sono solo alcuni dei vantaggi dell’arrivo di un franchising di tale portata in Sicilia che favorirà, inoltre, la creazione di nuovi posti di lavoro e stimolerà il commercio nelle vicinanze, con benefici per l’economia locale.

“Il Museo delle Illusioni è una proposta unica che mira non soltanto a intrattenere, ma anche educare e stimolare la curiosità di tutti i visitatori, offrendo arte, scienza e il cosiddetto edutainment, in una proposta unica”, afferma Paola Abbruscato, General Managerdel museo.

Il museo sarà aperto tutti i giorni, e saranno disponibili anche tour guidati, per rendere l’esperienza ancora più immersiva.