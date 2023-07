A “San Marco RestaArt23” focus su disagio giovanile e dipendenze patologiche

Nel salotto letterario “San Marco RestArt23” organizzato dal comitato provinciale ASI, questa settimana si parlerà di disagio giovanile, società e dipendenze patologiche.

Risponderà alle domande di Giuseppe Recca ed illustrerà la situazione attuale nel territorio e in provincia, il dirigente medico Asp Paolo Falco, responsabile del Sert di Ribera.

Un’occasione per affrontare temi di grande impatto sociale che hanno più volte generato allarmi di ordine pubblico ed ai quali nei ritmi frenetici della moderna quotidianità forse si presta poca attenzione. E sui quali, purtroppo, c’è anche poca attenzione da parte delle istituzioni cittadine.

Una occasione per avere un quadro completo del fenomeno e del perché della sua esistenza. Per parlare dei rischi a cui vanno incontro ogni giorno i giovani e cosa fare per prevenirli.

“San Marco RestArt23” è in programma venerdi 7 luglio alle ore 18.30 presso il resort Bono Vacanze di Capo San Marco.