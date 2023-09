“A Superbia è parenti da ‘gnuranza”(parti ‘ncarrozza e torna a pedi) il nuovo romanzo dell’agrigentina Bilella

È uscito da pochi giorni “A Superbia è parenti da ‘gnuranza” (parti ‘ncarrozza e torna a pedi) il terzo romanzo di Letizia Bilella, scrittrice e giornalista agrigentina, pubblicato da La Rondine Edizioni.

Un incontro di vite al fine di dipanare una ingarbugliata matassa. Un giallo, che gli americani definirebbero un “legal-drama”, intriso di sicilianita’. Protagonista l’archeologia è scenario fantastico, quello che è la culla della civiltà greca in Sicilia: la Valle dei Templi di Agrigento. Uno sguardo privilegiato sempre verso la sua terra, quello dell’autrice che non manca mai di portare il lettore alla scoperta di posti meravigliosi.

“Amo la mia terra, ne amo la bellezza a 360°; è il mio posto nel mondo. Raccontarla è naturale per me, è quello che conosco meglio: i posti, la gente e il loro pensiero – che poi per certi versi è anche il mio- credo che sia una sensazione bellissima per chi leggerà il romanzo, chiudere gli occhi e ritrovarsi a passeggiare per i vicoli descritti e sentirne i profumi e le voci della gente; il lettore diventa un ulteriore protagonista del romanzo, interfacciandosi con i personaggi già presenti”, dichiara la scrittrice agrigentina.

Una lettura che coinvolge, uno stile lineare senza giri di parole, diretto al cuore della gente, con un finale che fa riflettere.