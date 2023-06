Abatellis Branciforti unico gruppo storico agrigentino presente alla Rievocazione storica di Castelvetrano

Il Gruppo Storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata – Duchi di San Giovanni Gemini è stato l’unico gruppo della provincia di Agrigento presente alla Rievocazione storica di Castelvetrano che si è svolta per la Sesta Edizione dei festeggiamenti in onore del Santo patrono San Giovanni Battista.

“Onorati di essere stati presenti a questa bella manifestazione insieme ad altri gruppi prestigiosi provenienti dalle diverse provincie siciliane. È sempre bello far conoscere e testimoniare la storia delle proprie radici che risalgono a molti secoli addietro attraverso le sfilate e i quadri viventi. Un grazie sentito a Carlo Salluzzo e alla sua Associazione La Perla Imperiale per l’eccellente organizzazione”, ha dichiarato la Presidente Irene Catarella a nome di tutto il gruppo che il 25 ottobre festeggerà i primi cinque anni di vita, ma che già vanta al suo attivo numerose uscite e la partecipazione in prestigiose rievocazioni oltre che la sua appartenenza all’USARS (Unione Rievocazione Storiche Siciliane, di cui la Presidente degli Abatellis Branciforti è consigliera e della quale fa parte anche il Gruppo Storico di Castelvetrano.