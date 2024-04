Agrigento, ecco la prima Notte Bianca in occasione dei 144 anni del teatro Pirandello 

Tutto pronto per la Notte Bianca del 30 Aprile, con la visita teatralizzata, in occasione del 144° anniversario del Teatro Pirandello. La visita durerà 30 minuti, si entrerà a gruppi e si ripeterà ogni mezz’ora, a partire dalle ore 22,30. Alla luce delle numerose richieste, i biglietti da 5 Euro saranno preventivamente acquistabili, con possibilità di scelta del turno, presso il botteghino del Teatro nei seguenti giorni: Venerdì 26 aprile: h 9,30/12,30 e 15/18,30; Sabato 27 aprile: h 17/22,30; Domenica 28 aprile: h 16/20; Lunedì 29: 9/13 – 15/18,30; Martedì 30: 9/13 – dalle 16 in poi. Info: botteghino teatro 0922 590220