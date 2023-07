Agrigento, grande partecipazione per il primo incontro “Autori in … spiaggia”

Nella suggestiva location in riva al mare, si è svolto ieri sera il primo degli incontri “Autori in … spiaggia “ con lo scrittore Giuseppe Valenti autore del libro giallo “Un furto incredibile – Chi ha rubato i miei ovociti?”. Dopo i saluti del presidente del Club Nautico Punta Piccola di Agrigento Salvatore Rampello, di Carmelina Guarneri presidente della sezione FIDAPA di Agrigento e del presidente dell’ Ordine dei Medici di Agrigento Santo Pitruzzella, lo scrittore ha parlato del suo libro dialogando con Roberta Zicari e Carmelina Guarneri.

Affermato ginecologo, che opera soprattutto tra Sicilia e Toscana, Giuseppe Valenti si occupa di procreazione medicalmente assistita e sono proprio questi aspetti della sua quotidianità professionale che si ritrovano nelle pagine del suo libro.

Nel romanzo , ambientato a Torino nel 2033, si ritrovano interessanti argomenti di grande attualità e importanza sociale come la maternità, l’integrazione dello straniero in Italia, lo ius soli, l’ identità di genere, la genitorialità e i diritti delle donne . Un giallo interessante, che parte da un furto di ovociti che una donna, Rachele, aveva fatto criocongelare quand’era più giovane per poi servirsene in futuro, con numerosi ed incredibili risvolti che incuriosisce il lettore. Protagonista una vicequestore musulmana Zamira, nata in Italia, perfettamente integrata a cui Rachele si rivolge, una poliziotta affascinante ed elegante e dotata di un intuito particolare. Nella conversazione l’autore Valenti sottolinea che il romanzo contiene numerosi colpi di scena ed ha un finale inaspettato.

Al termine della conversazione si è registrato un ampio e partecipato confronto tra il numeroso pubblico presente.