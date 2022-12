Agrigento, inaugurato il nuovo centro culturale TeatrAnimaHub

Si è svolta in questi giorni l’inaugurazione del TeatrAnimHub, nuovo centro culturale multifunzionale creato dall’Associazione TeatrAnima di Agrigento. I numerosi intervenuti hanno assistito all’evento di presentazione, svoltosi a cura di Salvatore Di Salvo, regista e direttore artistico dell’associazione, Salvo Preti, attore e presidente dell’associazione e Don Giuseppe Pontillo, Direttore dei beni culturali e dell’edilizia di culto della Curia Arcivescovile di Agrigento, dato che la location dove si svolgeranno le attività del TeatrAnimahub, occupa gli spazi dell’ex Istituto Gioeni/Salesiani di Agrigento, in Via Recinto Oblati n.100. Un sito d’eccezione, pertanto, nel cuore del Centro Storico, a pochi passi dalla Cattedrale di San Gerlando, dal Seminario Arcivescovile e dal Mudia – Museo Diocesano, luogo d’elezione per mostre, laboratori, corsi, masterclass, reading, eventi culturali, musicali e teatrali, aperto alla cittadinanza ed a tutte le realtà culturali agrigentine, oltre che costituire la sede delle attività dell’Associazione TeatrAnima e del TeatrAnimaLab, che già da diversi anni svolge attività di laboratorio teatrale per adulti e che col nuovo anno, includerà anche i bambini e i giovanissimi. In occasione dell’evento di presentazione è stato possibile visitare l’attigua e suggestiva Chiesa di San Giorgio, recentemente restaurata e restituita alla Città