Agrigento presenta il 77º Mandorlo in Fiore alla Bit di Milano

Agrigento porta il Mandorlo in Fiore alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 9 all’11 febbraio alla Fiera Milano – Rho. Il coordinatore della manifestazione, Carmelo Cantone, sarà presente insieme al Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e all’Assessore alla Cultura e al Turismo, Costantino Ciulla, per promuovere e illustrare l’evento che si terrà ad Agrigento dall’8 al 16 marzo 2025.

“Anche se mancano ancora alcuni piccoli dettagli per il completamento del programma, siamo felici di poter presentare il nostro evento in una vetrina così prestigiosa come la BIT”, dichiara Carmelo Cantone. La prossima settimana, inoltre, il 77º Mandorlo in Fiore sarà presentato ufficialmente alla stampa locale, offrendo un’anteprima delle novità e degli appuntamenti in programma. “L’amministrazione comunale – sottolinea il Sindaco Miccichè – conferma il proprio impegno nel valorizzare una manifestazione che rappresenta un patrimonio culturale e folkloristico di grande rilievo, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo e di promuovere il territorio agrigentino.”