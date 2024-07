AgrigentoNoir, tutto pronto per il Festival del Giallo

Il Mercante di Libri, di Alessandro Accurso Tagano, è lieta di invitare tutti i giornalisti alla conferenza stampa di presentazione della 4ª edizione del Festival del Giallo AgrigentoNoir, che si terrà giovedì 18 luglio alle ore 11:00 in Piazza Ravanusella ad Agrigento.

La conferenza stampa sarà un’occasione per scoprire in anteprima il programma completo del festival, conoscere gli autori partecipanti e gli eventi in programma, nonché per approfondire i temi e le novità di questa edizione, a partire dalla location e dai presentatori. Saranno presenti il Direttore Artistico Salvo Di Caro, la voce narrante Ignazio Enrico Marchese e l’organizzatore Alessandro Accurso Tagano, alcuni dei presentatori e i ragazzi della Cooperativa Scaro Cafè, che illustreranno le finalità e le peculiarità dell’evento culturale. Il Festival del Giallo AgrigentoNoir si distingue per la qualità e la varietà degli ospiti e dei temi trattati. Gli autori presenti, sono nove noti scrittori del panorama regionale e nazionale del genere noir e giallo, che condivideranno con il pubblico le loro opere, esperienze e riflessioni sul mondo della letteratura noir.

Programma del Festival del Giallo AgrigentoNoir:

25 luglio 2024Patrizia Rinaldi, Sara Bilotti, Roberto Mistretta ; Presentano: Maria Concetta De Marco e Tiziana Bonsignore

Venerdì 26 Luglio ci saranno Salvo Toscano, Gaspare Grammatico e Fabio Mundadori; Presentano Irene Milisenda e Gabriele Terranova.

Sabato 27 luglio 2024 ci saranno Eleonora Carta, Gaetano Savatteri e Ciro Auriemma; Presentano: Tiziana Crisafulli e Rosario Russo.

Durante i tre giorni del festival, Piazza Ravanusella diventerà il cuore pulsante di Agrigento, ospitando: presentazioni di libri, dibattiti, Incontri con gli autori, sessioni di firma copie, letture sceniche, assaggi di prodotti tipici, degustazioni di vini e tanto altro fino a terminare con un dj set al termine di ogni sera.

Il Festival del Giallo AgrigentoNoir, giunto alla sua quarta edizione, ha l’obiettivo di promuovere la cultura del giallo e del noir, offrendo uno spazio di incontro e scambio tra autori, lettori e appassionati del genere. L’evento intende anche valorizzare il patrimonio culturale e storico della città di Agrigento, trasformandola in un luogo di ritrovo per la letteratura e l’arte.

Il festival è organizzato con il patrocinio del Comune di Agrigento, in collaborazione con Scaro Cafè. Un ringraziamento particolare va a tutti i partner e sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questa edizione.