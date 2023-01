Alessandria della Rocca, successo di pubblico per il concerto di capodanno dell’orchestra di fiati e percussioni

Grande partecipazione di pubblico al 10° Concerto di Capodanno dell’Orchestra di Fiati e Percussioni di Alessandria della Rocca diretta dal M° Roberto Guastella.

Il Concerto patrocinato dal Comune di Alessandria della Rocca ha ottenuto diversi standing ovation per l’intera orchestra e per la Soprano M° Federica Maggì, palermitana e per il Tenore Samuele Di Leo (di Sciacca), studente con grandi prospettive al Conservatorio di Stato “Toscanini” di Ribera.

In programma le più belle musiche di Gounod, Puccini, Verdi, Rossini, Lehar, Leoncavallo ed altri che hanno allietato il capodanno al numerosissimo pubblico presente

“Stiamo puntando molto –dice soddisfatto il direttore d’Orchestra Roberto Guastella- su repertori delle più belle arie d’opera della Lirica ottocentesca e non solo, le Bande musicali o orchestre di Fiato necessitano molto di rinnovamento.L’Orchestra è in continua crescita grazie anche ai tanti ragazzi che oggi hanno la possibilità di studiare nei migliori conservatori siciliani.Ringraziamo il Sindaco Bubello e l’amministrazione comunale per aver finanziato il concerto e il Parroco Don Salvo Centinaro per aver messo a disposizione la chiesa Madre – dice ancora il Maestro- . Purtroppo, nonostante ad Alessandria vi sia la presenza di diverse realtà associative musicali, corali, teatrali, di danza, siamo molto penalizzati dalla mancanza di un auditorium o teatro dove le associazioni possano esprimere liberamente la propria vena artistica”.