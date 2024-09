Alla Lucchesiana si presenta l’ultimo libro di Marcello Veneziani

Giovedì 26 settembre 2024 alle ore 18.30 nella Biblioteca Lucchesiana di Agrigento (Via Duomo, 94), sarà presentato il libro “L’amore necessario. La forza che muove il mondo” (Marsilio, 2023), l’ultima opera dello scrittore e filosofo Marcello Veneziani, che sarà presente all’evento.

Il libro è un saggio che indaga sull’amore inteso come forza necessaria a generare la vita in ogni suo aspetto: dall’amore per la famiglia a quello relazionale, dall’amore per la terra a quello del destino, dall’amore per Dio a quello per l’ambiente.

Nella società del disamore, del narcisismo e dei desideri egoistici illimitati, in cui «Io ama Io» e contano solo la tecnica e il mercato, non resta che ricominciare dall’amore, oltre se stessi.

Dopo aver affrontato la disperazione assumendola come punto di partenza anziché d’arrivo, dopo aver smascherato la cappa che incombe sulla nostra società, soffoca la libertà, la dignità e l’intelligenza e ci rende scontenti, Veneziani approda alla sfida più ardua: indicare una via d’uscita dalla solitudine e dal nichilismo, che faccia ritrovare la gioia di vivere e di essere al mondo, in armonia con l’universo e la nostra anima.

Pagine vitali e suggestive, in cui si intrecciano esperienze, storie e riflessioni, con intelletto d’amore. «Quando avverti che tutto sta crollando, non resta che ripartire da ciò che salva, che genera, che unisce, che origina. Dall’amore necessario.

Amare è prediligere, aver cura, volere il bene, per sempre. Amare persone, mondi, natura, principi e visioni. Amore dell’essere, rispetto a chi insegue la tentazione del non essere».

Dopo i saluti di don Angelo Chillura, Direttore della Biblioteca Lucchesiana, dialogheranno con Marcello Veneziani, Roberto Bruccoleri, operatore culturale e organizzatore dell’evento, e Beniamino Biondi, scrittore e saggista.