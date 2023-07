Alla rassegna “Frammenti d’Arte 23” musica con il clarinettista Giovanni Mattaliano

Domenica 9 luglio alle ore 21 appuntamento musicale di grande valore artistico nel programma della rassegna “Frammenti d’Arte 23” promossa dal Circolo di Cultura di Sciacca.

Nel suggestivo palcoscenico di Vicolo De Stefani, a pochi metri dalla piazza Angelo Scandalito, il clarinettista Giovanni Mattaliano proporrà la sua produzione artistica in uno spettacolo dal titolo “Acque Sonore”

Giovanni Mattaliano si esibirà con le sue musiche mediterranee eseguite in tutto il mondo clarinettistico (Americhe, Giappone, Cina, Europa). La scaletta tra le altre cose propone “Accra”, una dedica al mondo africano ed alle sue movenze creative, “Luz”, un brano dedicato al mondo cubano. In programma anche un omaggio a Gillespie e Vinicio Capossela e al mondo arabo con una composizione dal titolo “Kasba”.

Docente di clarinetto jazz e di musica etnica al Conservatorio di Palermo, Mattaliano propone musica che si è sempre distinta per la scelta di organici variegati ed originali, sviluppando l’intreccio acustico nella ricerca di ogni stile creativo. Dopo avere studiato al liceo classico, al Conservatorio di Palermo e all’Accademia Internazionale L. Perosi di Pescara, si è laureato in clarinetto e musica da camera. Vanta numerosi CD realizzati con la sua musica e la prima di registrazioni a lui dedicate da Ennio Morricone, Giovanni Sollima, Cesare Picco, ecc.

Ha tenuto circa 2500 concerti in alcuni tra i principali teatri italiani con tournée all’estero in tutta Europa, America, Cina, Nord Africa, ecc. Musicista sia jazz, etnico che classico con interesse per la recitazione, regia teatrale applicata ai sui lavori e scrittura di versi sonori. Ha duettato con Sting nella prima italiana dello spettacolo Simphonicity nella canzone “Englishman in New York” presentata in anteprima italiana nel luglio 2011 e con molti altri artisti italiani e internazionali: Natalie Cole, Clark Terry, Claudio Baglioni, Rossana Casale, Tosca, Beppe Servillo. Nell’agosto 2019 partecipa come solista e compositore al 9° Festival Europeo del clarinetto a Camerino dirigendo otto sue composizioni con un Ensemble internazionale. Dal 2017 è direttore artistico del Clarinet Sicily Festival, giunto alla IV edizione.Nel 2020 compone alcuni brani che verranno eseguiti da tutto il mondo clarinettistico. Dal 2010 ad oggi insegna clarinetto jazz presso il Conservatorio A. Scarlatti di Palermo e tiene masterclass di improvvisazione originali e sul nuovo suono del clarinetto mediterraneo e creativo.

“Un concerto che propone l’insieme tra il linguaggio poetico e quello musicale – commenta il direttore artistico della rassegna Accursio Cortese – in un’unità narrativa e metrica inscindibile.”.