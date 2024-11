Alla scoperta dei segreti del teatro Pirandello, nuovo appuntamento con le visite teatralizzate

Proseguono le visite teatralizzate al Teatro Pirandello, un’iniziativa che unisce storia, cultura e spettacolo. Domani, giovedì 21 novembre, il pubblico avrà un nuovo appuntamento per scoprire i segreti e i luoghi nascosti di uno dei teatri più belli d’Italia. A guidare i visitatori lungo il percorso saranno gli artisti di Marco Savatteri, che accompagneranno i partecipanti in un viaggio unico, popolato da personaggi storici e letterari che hanno animato il teatro nei suoi 144 anni di storia.

Questa iniziativa, promossa nell’ambito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, offre visite della durata di 30 minuti, con gruppi di massimo 12 persone. L’accesso è gratuito e senza prenotazione, ma il numero limitato di posti richiede un po’ di pazienza per chi si presenta. Il percorso non è solo un viaggio nella storia: momenti teatrali e musicali rendono l’esperienza indimenticabile. «Questa manifestazione – spiega Marco Savatteri – è pensata per far conoscere e valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale, sia materiale che immateriale».

Le visite saranno possibili dalle 18 alle 21. Altre date in programma: 12 e 21 dicembre. Non perdete l’occasione di vivere la magia del Teatro Pirandello come mai prima d’ora! Non occorre la prenotazione.