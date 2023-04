Alla scoperta dei segreti della Valle dei Templi, gli appuntamenti per la Settimana Santa

Per tutta la Settimana Santa il Parco archeologico propone speciali visite guidate e incontri pensati per tutti. Per Pasqua e Pasquetta alle 16,45 la speciale visita guidata “Il refrigerium e altre storie a Pasqua”, un percorso di visita che permetterà di comprendere i processi di trasformazione del complesso monumentale del sito da collina sacra per i greci a luogo di sepoltura e preghiera per i primi Cristiani: nel corso dell’esperienza sarà possibile interfacciarsi anche con usi e costumi delle tradizioni locali legate alla ricorrenza ed alle tematiche inerenti il lutto. Accompagnati dagli archeologi CoopCulture, i visitatori conosceranno il percorso paleocristiano che culminerà all’interno delle catacombe della Valle dei Templi. Partenza dall’ulivo presso il Tempio della Concordia. Biglietto 10 euro. Fino all’8 aprile, venendo incontro a tutti gli ospiti che popoleranno la Valle dei Templi durante la Settimana Santa, il parco propone ogni giorno la visita guidata “PercorsiSotterranei” (ore 10.30; 11.45; 16.45; ven 7 e sab 8 anche ore 13:00; Pasqua e Pasquetta alle ore 10:15, 11:30 e 12:45).

IL PERCORSO

Iniziando all’ombra dell’ulivo saraceno davanti al Tempio della Concordia, il tour entra da subito nel vivo con una passeggiata lungo il percorso di un antico asse viario greco, divenuto a partire dal sec. III d.C. una vera e propria “via dei sepolcri”. Percorrendo questo sentiero si giunge alla necropoli sub-divo, la cui realizzazione ha trasformato in parte l’originario contesto tra i templi di Ercole e di Concordia. L’itinerario prosegue attraversando il corridoio che taglia la necropoli paleocristiana e conduce all’accesso settentrionale della Grotta Fragapane, la catacomba più grande della Valle dei Templi. Superata la Grotta Fragapane si arriverà fuori dalle mura di fortificazione, alla base di quel settore del costone roccioso della Collina dei Templi. Giunti al bivio con la cosiddetta necropoli romana “Giambertoni”, l’itinerario prosegue lungo un sentiero paesaggistico che costeggia esternamente le mura di difesa e conduce nuovamente al Tempio della Concordia. Biglietto 10 euro.

Fino al 9 aprile ogni giorno alle 15:45 come di consueto è prevista la visita guidata. “Valle senza segreti”, un’esperienza che coniuga la visita al tratto principale della Valle dei Templi con l’itinerario dei percorsi sotterranei. I visitatori scopriranno le due fasi storiche che più di tutte hanno inciso sullo scenario naturale della Valle dei Templi: passeggiando in discesa dal Tempio di Giunone sino al Tempio della Concordia, si potrà osservare la città greca di Akràgas, proseguendo quindi alla scoperta delle evidenze archeologiche del periodo paleocristiano che raccontano la Valle dopo i greci. L’itinerario di visita culminerà all’interno delle Catacombe Paleocristiane. Biglietto 15 euro