Archivio di Stato di Agrigento, una mostra dedicata all’istruzione femminile per l’8 marzo 

L’ 8 marzo 2023, in occasione della Giornata internazionale della donna, alle ore 10:00, presso l’Archivio di Stato di Agrigento, sarà inaugurato un nuovo percorso espositivo dedicato al tema dell’istruzione femminile.

La mostra dal titolo “Dai lavori donneschi alle donne di oggi. Istruzione femminile e orizzonti pedagogici tra le carte d’archivio”, realizzata in collaborazione con la FIDAPA, Federazione italiana donne, arti, professioni, affari – Sezione di Agrigento, richiama l’attenzione sul tema nazionale dell’Associazione FIDAPA, per il biennio 2021-2023, Unite verso un fine comune: sostenere un’istruzione e formazione di qualità e promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva, in rapporto agli orizzonti pedagogici e al lungo percorso dell’emancipazione femminile. Il percorso espositivo, incentrato sul lavoro manuale educativo nelle classi femminili, traccia in modo eloquente un punto di vista socio-culturale e pedagogico sulla figura della donna e invita a riflettere sul tema della discriminazione di genere anche nel settore dell’istruzione.

La memoria storica testimoniata dagli archivi e l’impegno dell’associazionismo sul territorio si uniscono per sostenere la necessità di una sempre più diffusa e concreta formazione di qualità, che consenta a tutte le donne di essere parte attiva della vita sociale, politica, economica e culturale dei Paesi di cui fanno parte.

Dott.ssa Rossana Florio – Direttore Archivio di Stato di Agrigento

Dott.ssa Carmelina Guarneri – Presidente FIDAPA, Federazione italiana donne, arti, professioni, affari – Sezione di Agrigento

Il percorso culturale “Dai lavori donneschi alle donne di oggi. Istruzione femminile e orizzonti pedagogici tra le carte d’archivio” sarà fruibile presso la sede dell’Istituto ubicata in Via Mazzini 185, fino al 30 marzo 2023, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00-13:00.

Per informazioni e prenotazioni as-ag@cultura.gov.it